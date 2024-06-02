Рейкьявик, 2 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Исландии на выборах президента страны победу одержала предпринимательница Халла Томасдоттир. Об этом 2 июня со ссылкой на избирком сообщила телерадиокомпания RUV.

Aldís Pálsdóttir Халла Томасдоттир

За неё свои голоса отдали 34,3% избирателей. За кандидатуру бывшего премьер-министра страны Катрин Якобсдоттир проголосовали 25,2% избирателей. Гендиректор Национального энергетического управления Исландии Халла Хрюнд Логадоттир заняла третье место, набрав 15,5% голосов.

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон не стал баллотироваться на новый срок.

Всего в выборах участвовали 12 кандидатов, из которых половина — женщины. Явка на выборах составила более 78%.

Томасдоттир станет седьмым президентом Исландии. В 2016 году она уже баллотировалась на пост президента страны, заняв второе место после Йоуханнессона.

Как сообщало ИА Регнум, Йоханнессона в июне 2020 года переизбрали на новый срок. Он уверено победил на очередных президентских выборах. За него свои голоса отдали 92,2% избирателей. В общей сложности в голосовании участвовал 168 821 гражданин страны, явка составила 66,9%.

Впервые Йоханнессона избрали президентом Исландии в 2016 году в возрасте 48 лет, он стал самым молодым главой государства в истории страны. До своего избрания на пост президента он преподавал историю в Исландском университете.