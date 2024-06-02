Лондон, 2 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Киеве и странах Запада после освобождения российскими военными Авдеевки нарастает паника, которая в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского дошла до уровня откровенной истерии. Такое мнение 1 июня высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», — сказал он.

Как считает Меркурис, сейчас все страны Запада в той или иной степени испытывают страх из-за увеличившихся возможностей Москвы. По его словам, до этого они верили в ослабление России и в то, что страна даже может распасться или в ней сменится власть. Тогда Россия перестала бы быть «проблемой», которую Запад пытался решить в течение трёх или четырёх веков.

«Теперь они напуганы перспективой того, что всё закончится безоговорочной победой России и её возвращением к границам самой Европы в качестве сверхдержавы», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что возникшая на фоне провала украинской армии истерика Зеленского передаётся другим странам Запада, кому-то внушая страх, а кого-то, как президента Франции Эммануэля Макрона, делая более агрессивными.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Меркурис отметил, что в последнее время глава киевского режима ведёт себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение отмечает у него признаки сумасшествия. По словам эксперта, Зеленский считает, что США намерены договориться о замораживании конфликта до выборов американского президента, в то время как он является радикальным противником такого вариант развития событий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая рассказал, что лидер киевского режима в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. Представитель Кремля уточнил, что это связано с тяжёлым положением украинских войск на линии боевого соприкосновения.

Минобороны России объявило о полном освобождении Авдеевки 18 февраля. При этом уйти из города при бегстве удалось лишь небольшому числу разрозненных украинских формирований.