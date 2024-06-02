Москва, 2 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал, как смог в зоне СВО обмануть операторов ВСУ, управлявших роем дронов. Видео опубликовало Минобороны России 2 июня в Telegram-канале.

кадр извидео Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер

Боец сообщил, что участвовал в эвакуации тел погибших товарищей. За одним из них пришлось подбираться к вражеским позициям. В это время к тому месту подлетели украинские беспилотники.

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«Сверху каким-то образом вдруг налетел рой «птичек» противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мёртвым», — сказал Адлер.

Он сообщил, что лежать пришлось около часа. После этого вражеские БПЛА перестали сбрасывать снаряды и улетели. Тогда боец начал вытаскивать погибшего. К нему также подоспели свои на выручку. Получилось всех эвакуировать.

Минобороны отметило, что Адлера за выполнение боевых задач наградили ордером Мужества. Он также участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве. Заместитель комбата рассказал, что находится в окопах, когда узнал, что его отправляют на парад, сбылась его детская мечта. Адлер сообщил, что получил непередаваемые ощущения.

«Когда ты идёшь по Красной площади, возникают мысли, что здесь проходили твои деды, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И ты сейчас повторяешь их путь. Конечно, непередаваемые ощущения», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае стало известно, что российский боец палкой отогнал украинский дрон-камикадзе, пытавшийся его атаковать. Беспилотник пробовал добраться до военнослужащего с разных сторон, но тот укрывался за деревом и отбивался палкой. В Сеть выложили видео с этим противостоянием.

В апреле военкоры опубликовали видео, как солдат ВС России сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком. Это происходило при эвакуации раненого. Сбитый беспилотник взорвался, атаковавший его боец получил лёгкие ранения.