Донецк, 2 июня, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Освобождённое от ВСУ село Уманское в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских Вооружённых сил в зоне СВО. У российских военных появилась новая возможность усилить удары по дорогам снабжения украинской армии, заявил 2 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

РИА Новости

«Освобождение Уманского даёт дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооружённых формирований Украины в Карловке», — процитировала Кимаковского Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков проинформировал о том, что российские военные освободили Уманское от украинской армии. Село освободили военные российской группировки войск «Центр».

Уманское находится западнее Авдеевки, освобождённой от ВСУ 17 февраля 2024 года. Западнее Уманского находится Яснобродовка, ещё на юго-запад — село Карловка. Она расположена в Покровском районе на берегу Карловского водохранилища — водной преграды, за которой находятся несколько сёл и город Селидово.

За последние дни Уманское — второй в ДНР освобождённый за последние дни от ВСУ населённым пункт. Бойцы группировки войск «Центр» 27 мая освободили от ВСУ село Нетайлово.