Москва, 2 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент передачи опубликовал в воскресенье, 2 июня, в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Президент отправится в Санкт-Петербург, где будет участвовать в целой серии мероприятий под эгидой Петербургского форума», ― говорится в программе.

Уточняется, что глава государства примет участие в пленарном заседании 7 июня. Кроме того, отметили в анонсе, российский лидер на следующей неделе проведёт встречу с правительством.

Как сообщало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

В апреле Путин призвал крупный бизнес принять участие в ПМЭФ. Как отметил президент, в этом году прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта обсудят в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата, результаты которого представят на форуме.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Российский лидер подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в Петербургском международном экономическом форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий. Так, участие в форуме примет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он выступит на сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей», которая состоится 6 июня.

Также ПМЭФ посетят представители движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), контролирующее власть в Афганистане. Страну представят министр труда и глава торгово-промышленной палаты.