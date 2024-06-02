Москва, 2 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в Узбекистан, который состоялся 26–28 мая, поблагодарил министра сельского хозяйства страны Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Михаил Метцель Кредит/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — заявил российский лидер главе минсельхоза Узбекистана.

Путин обратился к главе минсельхоза Узбекистана перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

Путин 8 мая на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что Россия в 2024 году ожидает поставок узбекских фруктов и овощей. Глава российского государства также отметил ежегодное увеличение закупок из Узбекистана. Путин в этой связи заверил Мирзиёева в дальнейшем наращивании объёмов.

Российский лидер 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Переговоры лидеров двух стран состоялись как в узком составе, так и в расширенном с участием российской и узбекской делегаций. Путин пригласил Мирзиёева посетить Россию.

На двусторонней встрече Путин и Мирзиёев обсудили перспективы развития двусторонних отношений. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление. Среди подписанных документов, в частности, соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории Узбекистана.

В третий день визита Путин и Мирзиёев провели рабочий завтрак. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 28 мая сообщил, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до 03:00 утра.