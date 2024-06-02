Находка, Приморский край, 2 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Пассажирка такси оставила в машине полугодовалого ребёнка и скрылась. Об этом 2 июня сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

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Полиция начала проверку и установила, что услугами таксомоторной компании воспользовалась 37-летняя женщина. В районе улицы Пограничной она попросила остановить машину, вышла из автомобиля и пообещала вернуться через десять минут, а сама скрылась в лесу.

«Не дождавшись возвращения пассажирки, водитель обратился в полицию», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Инспекторы патрульно-постовой службы разыскали женщину в лесном массиве. Её доставили в отдел полиции для разбирательства. Ребёнка поместили в дом малютки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая полиция нашла женщину, которая бросила свою трёхлетнюю дочь в одном из краснодарских супермаркетов, оставив в тележке для продуктов. Её сняли с поезда Кисловодск — Санкт-Петербург и вернули в Краснодар для выяснения обстоятельств случившегося.

По данным МВД, безработная женщина, оставив дочь в магазине, села в автобус и доехала на нём до Кропоткина, где села в проходящий поезд. Женщине 36 лет, она безработная, приехала в Краснодар из Сургута. Как рассказала сама задержанная, она ушла из дома, поругавшись со всеми родственниками. Женщина с ребёнком побывала в нескольких городах. Она пояснила, что оставила дочь в магазине, потому что у неё не было денег.

Женщине назначили психиатрическую экспертизу. Девочка вне опасности, её поместили в медучреждение.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге женщина решила избавиться от новорождённого сына и выбросила его на улицу в пакете. Ребёнка спас случайный прохожий. В отношении матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство.