Москва, 2 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В Москве 2 июня местами ожидается ливень, град, гроза и ветер со скоростью до 17 м/с, в связи с чем жителям города стоит быть внимательными. Об этом 2 июня сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие 2-3 часа и до 23:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь, ливень, град, гроза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время грозы возможны отдельные порывы ветра со скоростью до 17 м/с. В связи с этим жителей столицы призвали сохранять внимание при нахождении на улице во время сложных погодных условий.

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