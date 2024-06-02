Тегеран, 2 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Отмечается, что причиной протеста стала позиция Пекина относительно принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Эти территории являются объектом спора между Ираном и ОАЭ.

Ранее вопрос принадлежности островов упоминался в совместном китайско-эмиратском заявлении, опубликованном по итогам визита в Пекин президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В заявлении, в частности, отмечалось, что Китай выразил поддержку усилиям ОАЭ по достижению мирного решения проблемы островов посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Стороны подтвердили «твёрдый настрой» на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнёрства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договорённостей и проектов. Лавров также выразил соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси.

Ранее британское издание The Economist написало, что проводимая Вашингтоном политика повлияла на сближение России, Китая и Ирана. Отмечалось, что государства, объединённые общим врагом в лице США, поддерживают формирование и укрепление многополярного мира. Кроме того, Москва, Пекин и Тегеран, являющиеся членами межгосударственного объединения БРИКС, развивают и углубляют двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сфере экономики и торговли.