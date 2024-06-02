Ухта, Коми, 2 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Коми произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба завода.

МЧС России

«В ходе плановых ремонтных работ, проводимых подрядной организацией «Центр-тест», произошло возгорание на выведенном ранее из эксплуатации резервуаре», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали три сотрудника компании-подрядчика.

Там добавили, что завод работает в штатном режиме.

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Как передавало ИА Регнум, 2 июня в четырёх километрах от Ухты на НПЗ вспыхнул пожар. В МЧС сообщили о возгорании в резервуарном парке, в результате чего пострадали три сотрудника предприятия.

Telegram-канал «112» сообщил, что погибли два человека и ещё четверо попали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников, он произошёл из-за нарушений техники безопасности. Уйба уточнил, что пожар вспыхнул в резервуаре с мазутом при проведении подрядной организацией плановых технических работ на НПЗ.