Муйский район, Бурятия, 2 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Поезд смог проехать сквозь лесной пожар в Муйском районе Республики Бурятия. Видео из кабины машиниста появилось в социальных сетях.

кадр из видео

На опубликованных кадрах виден густой дым, который окутал кабину так, что отсутствовала видимость на расстоянии нескольких метров. Позже поезд оказался в самом пекле, где огонь полыхал вплотную к железнодорожному полотну.

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В соцсетях сообщают, что на данный момент площадь пожара составляет около 29,5 гектара.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров ввели запрет на посещение лесного массива. Подчёркивалось, что в республике сложилась непростая лесопожарная обстановка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций нахождение в лесах запретили.

24 мая глава Республики Бурятия Алексей Цыдёнов сообщал, что лесной спецназ справляется со своей задачей по ликвидации пожаров. Тогда в республике действовали пять очагов возгорания. Для тушения сложных возгораний в Баргузинском районе привлекли силы со всей Бурятии. Более 300 человек вели борьбу со стихией, работали более 50 единиц лесопожарной техники, отмечал Цыденов.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании лесной подстилки в Тарасовском лесничестве. Причиной возгорания, предположительно, стал удар молнии. 1 июня пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров. Угроза для населённых пунктов отсутствовала.

7 мая стало известно, что пожары пришли в Иркутскую область. Начались они в лесных массивах. Потом загорелись дома в Братске и Вихоревке: расстояние между населёнными пунктами — 45 километров. На борьбу со стихией бросили более 40 человек пожарных и 20 единиц техники.