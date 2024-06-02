Москва, 2 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева Запашная получила переломы стопы во время представления на арене цирка в шоу «Легенда». Кадры выступления появились в социальных сетях.

Telegram-канал Аскаольда Запашного

На них видно, как во время выполнения циркового номера на 14-летнюю артистку упала лошадь. Врачи диагностировали у девушки переломы трёх костей стопы.

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Спустя некоторое время в ходе того же представления с ходулей сорвался акробат Евгений Головань. Он выполнял трюк «Шахматная доска», но не удержался и упал. Ему также потребовалась медицинская помощь.

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал в Telegram-канале случившееся с его племянницей. Он заявил, что Ева не падала с лошади. По его словам, выполняя элементы джигитовки, лошадь Евы поскользнулась и упала на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога Евы, рассказал он. Эдгард Запашный добавил, что в цирке такое бывает.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня ещё один инцидент случился в цирке города Обнинска в Калужской области. Во время выступления медведица напала на дрессировщика — заслуженного артиста Олега Красова. Инцидент напугал детей, а зрители с первых рядов стали убегать. Однако представители цирка сообщили, что медведица Джема не нападала на артиста, а играла с ним.

В марте в Новосибирске гимнастка, выполняя трюк, сорвалась с высоты. Её госпитализировали. Несчастный случай произошёл на шоу «Королевский цирк». 25-летняя гимнастка выполняла трюк без страховки.