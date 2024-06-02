Ухта, Коми, 2 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Пожар на НПЗ в городе Ухте в Коми, в результате которого погибли два человека, не связан с атакой беспилотников, он произошёл из-за нарушений техники безопасности, заявил 2 июня глава региона Владимир Уйба в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми — пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности», — сообщил Уйба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892859" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар на НПЗ в Коми

Глава региона уточнил, что пожар вспыхнул в резервуаре с мазутом при проведении подрядной организацией плановых технических работ на НПЗ. Это случилось в четырёх километрах от города.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Уйба сообщил, что держит ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, в четырёх километрах от Ухты на НПЗ 2 июня вспыхнул пожар. В МЧС сообщили о возгорании в резервуарном парке, в результате чего пострадали три сотрудника предприятия.

Telegram-канал «112» сообщил, что погибли два человека и ещё четверо попали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Возгорание произошло в результате разгерметизации в резервуарном парке.