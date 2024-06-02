Москва, 2 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Москве трёхлетняя девочка, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на девятом этаже, но осталась жива. Об этом 2 июня сообщили в столичной прокуратуре.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на улице Реутовской. Пострадавшую госпитализировали. Насколько серьёзные травмы получил ребёнок, в прокуратуре не уточнили.

Специалисты надзорного ведомства начали проверку.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, школьница в Ульяновске 11 марта выжила после падения с 16-го этажа. 17-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломами позвоночника и таза.

Семилетний мальчик в Петербурге 1 апреля выпал из окна квартиры на шестом этаже, облокотившись на москитную сетку. Ребёнка с очаговой травмой головного мозга в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

В Москве 29 апреля два трёхлетних мальчика попали в больницы после падения из окон. Ребёнок 2021 года рождения выпал из окна квартиры на 12-м этаже дома на Новочеркасском бульваре. Мать находилась в квартире и ненадолго вышла в другую комнату. Ещё один случай падения ребёнка из окна произошёл в 4-м квартале Капотни на юго-востоке Москвы. Трёхлетний мальчик опёрся на москитную сетку и упал. Это произошло, когда мать вышла в магазин. Ребёнка госпитализировали.

Шестилетняя девочка в Омске выжила после падения с балкона 13-го этажа, её госпитализировали. Около 23:00 (20:00 мск) 3 мая родители уложили девочку спать, а сами вышли к подъезду, чтобы забрать оставленные там велосипеды. При этом дверь на балкон была открыта. Вернувшись домой, родители не нашли дочь. Затем мать увидела ребёнка на газоне под окнами, после чего на место вызвали экипаж скорой помощи, который забрал пострадавшую в реанимацию.

Семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова дала советы, как уберечь детей от падения из окон. В беседе с ИА Регнум она подчеркнула, что за маленькими детьми минимум до семи-восьми лет требуется строгое наблюдение. Кроме этого, прежде всего необходимо установить на окна специальные ограничители. Менее правильным вариантом защиты, но также приемлемым в некоторых случаях эксперт назвала металлическую решётку на окнах.