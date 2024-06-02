Одесса, Украина, 2 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. На железной дороге в Одесской области совершена очередная диверсия, сообщило 2 июня украинское издание «Страна. ua».

Известия/Константин Кокошкин

«Во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошёл с рельсов», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл утром 31 мая на станции Одесса-Восточная.

Местное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по статье «диверсия». Злоумышленника, как пишет издание, не установили.

По данным украинских СМИ, в последнее время на железных дорогах участились случаи диверсий и поджогов релейных шкафов. Подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.

Так, 17 мая в Николаевской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Инцидент произошёл возле города Вознесенска. В Одесской области 25 мая двое неизвестных облили бензином и подожгли два релейных шкафа.

Как сообщало ИА Регнум, в Одесской области в апреле неизвестные подожгли подстанции, в результате несколько населённых пунктов остались без света. Также в апреле на Украине сообщили о повреждении логистической инфраструктуры в Одессе. Повреждения получили порт Черноморск и железнодорожный мост.