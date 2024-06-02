Белгород, 2 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В Белгородской области погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Об этом 2 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Администрация Корочанского района Игорь Нечипоренко

«В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», ― написал губернатор в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

Он также добавил, что незначительные ранения получили двое глав сельских поселений ― глава Мехиловского сельпо Андрей Веденин и Шляховского ― Игорь Шевляков. Медики оказали им необходимую помощь.

Кроме того, в результате обстрела Шебекина пострадали шесть мирных жителей. Пять человек получили осколочные ранения рук и ног в двух автобусах. Шестой пострадавший в момент обстрела находился на улице, у него осколочное ранение левого предплечья. Их отвезли в горбольницу № 2 Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 2 июня сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над регионом силами ПВО. По предварительным данным, в результате этого пострадавших нет.

Минобороны сообщило утром 2 июня о сбитых дронах над Белгородской областью: один силы ПВО уничтожили ночью, другой — утром.

В тот же день средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России над территорией Белгородской области сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха».

Губернатор региона также сообщил, что при обстреле города Шебекино получили повреждения три пассажирских автобуса. По его словам, также в результате этого загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 300 кв. м.