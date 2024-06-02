Ухта, Коми, 2 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС Республики Коми. Кадр из видео

Отмечается, что в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в четырёх километрах от города.

«При проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены 74 человека и 22 единицы техники.

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Как ранее передавало ИА Регнум, на НПЗ в Коми произошёл пожар. По данным Telegram-канала «112», в результате ЧП погибли два человека. Ещё четверых доставили в больницу, у них ожоги и отравление продуктами горения. По предварительной информации, огонь начался в резервуарном парке нефтепродуктов, там произошла разгерметизация.