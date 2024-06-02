Вашингтон, 2 июня, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии для обучения военнослужащих ВВС США. Заявку разместили на американском сайте госзакупок.

Юрий Войткевич/РИА Новости

Американское военное ведомство решило закупить труды лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху глобальной энергетической конкуренции» Эндрю Моргана и работу другого английского эксперта Самэуля Рамани, посвящённую конфликту на Украине.

Кроме того, Пентагон решил купить книги о трудах военных классиков Древнего Китая, стратегии войны в космосе и применении искусственного интеллекта в конфликтах. Всего в тендере шесть книг, на каждую предусмотрено выделение $600. Завершить тендер планируется 15 июня.

Сообщается, что книги после покупки доставят на военно-воздушную базу Максуэлл в штате Алабама. Там расположен Университет авиации Air University и Агентство исторических исследований ВВС США (Air Force Historical Research Agency). Победившие поставщики, согласно условиям закупок, должны доставить книги в командно-штабной колледж ВВС США в Монтгомери (штат Алабама) в течение 30 дней с момента одобрения заявки. Тендер проводят по упрощённой процедуре.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года Пентагон объявил о намерении приобрести российские вертолёты Ми-24 или Ми-17, а также самолёт Ан-2. Сообщалось, что это нужно для обучения военных лётчиков на курсах по тактике для имитации «реалистичного» противника во время упражнений.

Глава МИД Сергей Лавров 18 мая заявил, что острая фаза противостояния России и Запада не только не завершилась, но и находится в полном разгаре. Министр отметил особое рвение в нападках на Россию у некоторых европейских стран. Запад раскручивает миф о мнимой российского угрозе для ускорения темпов гонки вооружений, подчеркнул он.