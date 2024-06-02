Два человека погибли в результате пожара на НПЗ в Коми
«112»: два человека погибли в результате пожара на НПЗ в Коми
Ухта, Коми, 2 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми. Об этом 2 июня сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что два человека скончались на месте. Ещё четверых доставили в больницу, у них ожоги и отравление продуктами горения.
По предварительной информации, огонь начался в резервуарном парке нефтепродуктов, там произошла разгерметизация.
Как передавало ИА Регнум, в январе на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе временно остановили работу одной установки в связи с инцидентом. В компании тогда отметили, что специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима предприятия.
В марте вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что повреждённое на НПЗ в Нижегородской области оборудование восстановят в течение одного-двух месяцев.