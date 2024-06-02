Пекин, 2 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Прилунившийся 2 июня модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» заснял кадры с обратной стороны естественного спутника Земли.

Кадр из видео

На кадрах видна поверхность Луны, к которой «Чанъэ-6» постепенно приближается. На поверхности видны кратеры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892835" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Китайский зонд показал кадры с обратной стороны Луны

Для поиска наиболее подходящего участка для посадки зонд использовал 3D-сканирование. Учёные надеются обнаружить частицы воды в месте прилунения «Чанъэ-6».

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны в самом большом лунном кратере — бассейне Южный полюс — Эйткин. Проведя проверку работы и наладку, модуль начнёт в автоматическом режиме собирать образцы грунта.

«Чанъэ-6» проведёт бурение в нескольких точках. Также планируется комплекс научных исследований на месте прилунения.

Лунная миссия продлится 53 дня, чтобы в результате доставить на Землю порядка двух килограммов образцов грунта.

Первым земным космическим аппаратом, прилунившимся на обратной стороне естественного спутника Земли, стал китайский «Чанъэ-4». Посадка состоялась 3 января 2019 года. Поверхность изучал шестиколёсный луноход «Юйту-2». Он проработал на Луне три с половиной года и преодолел почти 1300 метров.