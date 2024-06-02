Калининград, 2 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Воспитанник академии калининградского футбольного клуба «Балтика» Валентин Ботоногов скончался в возрасте 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

ФК «Балтика»

«Воспитанник нашей академии Валентин Ботоногов, которому мы общими усилиями собирали средства на лечение, сегодня ушёл из жизни», — заявили в пресс-службе.

В клубе отметили, что состояние молодого игрока резко ухудшилось несколько дней назад. Врачи ввели его в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел. Академия клуба выразила соболезнования семье и близким подростка.

27 мая пресс-служба клуба сообщила, что 15-летний игрок команды борется с тяжёлым заболеванием — острым миелобластным лейкозом. Диагноз ему поставили ещё в 2023 году, провели несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Но в феврале 2024 года болезнь обострилась с новой силой. В клубе открыли сбор на приобретение препарата, который должен был помочь достичь ремиссии перед повторной пересадкой костного мозга.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года от рака крови умер футбольный блогер и игрок «Амкала» Никита Куриленко, известный также как Финито. Мужчине был 31 год. В марте 2023 года у блогера диагностировали рак крови. В январе 2024 года он сообщил о рецидиве. За день до смерти у блогера диагностировали пневмонию. Он рассказал, что в последние недели кашлял, температура скакала. Куриленко добавил, что врачи поставили ему трубку с кислородом. Своё состояние он называл тяжёлым.