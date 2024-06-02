Анкара, 2 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» назначил португальца Жозе Моуринью новым главным тренером команды. Об этом 2 июня клуб сообщил на своей странице в Х.

Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозе Моуринью

«Добро пожаловать, Особенный», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, что контракт 61-летнего специалиста с «Фенербахче» рассчитан на два года. Ранее Моуринью с 2021 года по январь 2024 года возглавлял римскую «Рому». Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

По итогам сезона-2023/24 «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. От ближайшего конкурента ― «Галатасарая» клуб отстал на три очка.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Моуринью отказался возглавить сборную Португалии по футболу.

16 января 2024 года «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера Моуринью, который возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством команда в 2022 году выиграла Лигу Конференций, а спустя год дошла до финала Лиги Европы.

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров тогда заявил, что московскому «Спартаку» стоит пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Жозе Моуринью на протяжении тренерской карьеры также возглавлял португальский «Порту» (2002—2004), итальянский «Интер» (2008—2010), британский клуб «Челси» (2004—2007, 2013—2015), который стал с ним трёхкратным победителем чемпионата Великобритании и трёхкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

Также Моуринью с 2016 по 2018 год был главным тренером «Манчестер Юнайтед», а с 2019 по 2021 год ― «Тоттенхэма» (2019—2021).