Санкт-Петербург, 2 июня, 2024, 12:50 — ИА Регнум. «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга действующего главу города Александра Беглова. Решение об этом приняли на конференции петербургского регионального отделения партии.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

«Счётная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом: за — 200 голосов, против — 1», — сказал председатель счётной комиссии конференции Павел Рыбчак, оглашая результаты голосования по выдвижению Беглова на выборы.

Он отметил, что голосование признано состоявшимся и действительным.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Беглов заявил, что планирует повторно баллотироваться на пост губернатора Петербурга, выдвинувшись от «Единой России» на предстоящих выборах в сентябре.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин провёл встречу с Бегловым. После неё губернатор сообщил, что глава государства одобрил его планы снова идти на выборы, пожелал успехов и рекомендовал больше работать с жителями города.

Беглов победил на выборах губернатора Петербурга в сентябре 2019 года. Он набрал около 65% голосов. За его избрание проголосовали более 700 тыс. избирателей. Явка на выборах составила более 30%.