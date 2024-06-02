Москва, 2 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко), посмеявшийся над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, покинул Украину ещё в 2022 году, сообщило издание aif.ru.

ИТАР-ТАСС/Сергей Виноградов Алексей Потапенко

По данным издания, весной 2022 года артист утверждал, что готовится отправиться защищать Украину на передовую. Но после своих слов улетел в Испанию. Осенью того же года он напомнил о себе, сообщив, что собирается записаться в тероборону, однако и с этим делом у Потапа не сложилось.

В ноябре 2023 года его заметили в Дубае, где он отдыхал в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. А в феврале 2024-го музыкант и продюсер засобирался в Латинскую Америку, где, по его мнению, есть возможность сотрудничать с лучшими авторами песен для создания новых хитов.

Издание отметило, что отъезд певца пришёлся на период, когда на Украине начиналось активное обсуждение ужесточения Закона о мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Потап издевательски отреагировал на сообщения о смерти Анастасии Заворотнюк. Певец написал, что актриса в сериале «Моя прекрасная няня» якобы показывала украинок глупыми, добавив, что он рад тому, что актриса больше не сможет этого сыграть. Пользователи интернета успели раскритиковать украинского рэпера за жестокость и отсутствие сострадания до того, как он удалил этот пост.

Позднее певец попытался оправдаться за глумливый пост. Он заявил, что скриншот его стори якобы обработали в рамках некой «российской» информационно-психологической операции с целью «выставить украинцев в негативном свете». При этом множество пользователей написали, что видели этот пост певца в соцсети. Подписчики обвинили рэпера во лжи.

О кончине после продолжительной и тяжёлой болезни Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса скончалась на 54-м году жизни. Она долго боролась с тяжёлым заболеванием. 1 июня артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

Заворотнюк стала известна после того, как сыграла роль Вики Прутковской в телесериале «Моя прекрасная няня» (2004—2009). В числе одной из её самых ярких работ также остаётся фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла борющегося с международным терроризмом спецагента.