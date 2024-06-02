Белград, 2 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Передача Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России говорит о том, что Запад взбесился, заявил 2 июня президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — передаёт слова лидера боснийских сербов «МК.RU».

По его словам, дальнобойные ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. Для этого туда должны прибыть французские или немецкие специалисты, добавил он.

Кроме того, Милорад Додик выразил уверенность, что у России стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не достигнет цели.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для киевского режима на удары натовским оружием по России. Ряд западных официальных лиц одобрили это решение. В их числе Италия, Польша, Дания, Швеция, Норвегия. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это безумная идея.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала дискуссию о разрешении Киеву использовать против России натовские ракеты дальнего радиуса действия. Дипломат заявила, что НАТО придётся отвечать за удары Украины по России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая заявил, что страны НАТО в случае участия в ударах по России получат ответ такой разрушительной силы, что альянс не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.