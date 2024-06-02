Ханты-Мансийск, 2 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять округ в Совете Федерации. Об этом он заявил во время своего представления депутатам, главам муниципальных образований, руководителям региональных управлений федеральных органов исполнительной власти и представителям общественности, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Telegram-канал Натальи Комаровой Наталья Комарова

Врио главы региона отметил опыт Комаровой, заявив, что обратится к ней с просьбой быть своего рода наставником, продолжателем всех ранее запущенных проектов.

«Уважаемые коллеги, я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации», ― сказал Кухарук.

Он подчеркнул, что её знания, опыт, мудрость пойдут на пользу.

Как сообщало ИА Регнум, Комарова 30 мая заявила, что уходит с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она добавила, что переходит на другую работу, но не уточнила, куда именно. Комарова возглавляла регион с 2010 года. В Кремле заявили, что высоко оценивают её работу на посту главы Югры.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечалось, что Кухарук будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост.

2 июня полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев официально представил в Ханты-Мансийске временно исполняющего обязанности губернатора региона Руслана Кухарука. Он отметил, что на посту главы Тюмени Кухарук зарекомендовал себя как лидер, способный решать управленческие задачи.

Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («школы губернаторов») была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).