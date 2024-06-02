Ньюарк, США, 2 июня, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев высоко оценил американского спортсмена Дастина Порье после победы над ним в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 302. Россиянин заявил об этом 2 июня после поединка.

Frank Franklin II/AP/TASS Дастин Порье и Ислам Махачев во время поединка за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе на турнире UFC 302

По словам Махачева, поединок с Порье оказался очень тяжёлым и тренер американца, по его мнению, провёл большую работу со своим подопечным.

«Я счастлив одержать победу! Дастин — абсолютная легенда, чемпион, я его невероятно уважаю! Он мне доставил много проблем. Это был очень сложный бой, и я рад, что мне удалось победить», — сказал он.

Россиянин отметил, что всегда может провести принесший ему победу над американцем удушающий приём, добавив, что мечтает завоевать ещё один пояс чемпиона UFC и почувствовать энергию такой победы.

«Ещё раз, Дастин, спасибо, ты воин», — заключил спортсмен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Махачев досрочно победил Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке, на кону в котором стоял его титул чемпиона UFC в лёгком весе. В пятом раунде россиянин провёл своему оппоненту удушающий приём.

Эта победа стала третьей подряд удачной защитой титула для 32-летнего Махачева и 29-й в карьере при одном поражении. Для 35-летнего Порье это поражение стало девятым при 30 выигранных поединках и одном бое, признанном несостоявшимся.

В марте россиянин попросил в соцсетях главу UFC Дэйну Уайта «скормить» ему нового соперника. А 14 апреля глава организации рассказал, что Махачев 1 июля проведёт бой с Порье и поединок станет главным на турнире UFC 302.