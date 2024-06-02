Киев, 2 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Коц сообщил о начале контрнаступательной операции Вооружённых сил Украины (ВСУ). В настоящее время ВСУ активизировались на северном направлении написал он в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север». Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться», — заявил Коц.

Он отметил, что украинские войска уже дважды атаковали Белгородскую область американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Причём каждый раз — две волны. Первая — осколочно-фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчётом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания», — добавил военкор.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили запущенные ракеты, поэтому ВСУ попытаются сделать ставку на комбинированные удары с использованием и другого оружия, предположил Коц.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня военкор Евгений Поддубный заявил о применении снарядов РСЗО M142 HIMARS во время атак на Белгородскую область. По его данным, расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет. Корреспондент отметил, что боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов, поэтому, очевидно, их запуск Киев согласовал с западными кураторами.

В этот же день российские военные в ходе спецоперации нанесли удары по группе технических специалистов, которые составляли задания для украинских ударных БПЛА.

31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая заявил, что участие стран НАТО в ударах по России вовлечёт весь альянс в конфликт. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт, добавил зампред. По его словам, вся западная военная техника и специалисты, вовлечённые в противостояние, будут уничтожаться как в зоне СВО, так и на территории иных стран, если оттуда будут наносить удары по России.