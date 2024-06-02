Москва, 2 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Об этом 2 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населённого пункта Работино, а также в районах населённых пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области», — сказал он.

Генерал добавил, что украинские войска потеряли за сутки от действий российской группировки войск «Днепр» до 70 военнослужащих и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России расширили контролируемую зону за селом Работино. Он добавил, что российская армия продолжает развивать успешное наступление на ореховском направлении, выдавливая противника с занимаемых территорий.

15 мая Конашенков проинформировал, что российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино. Населённый пункт очистили от противника бойцы группировки войск «Днепр».