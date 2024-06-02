Москва, 2 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские войска в ходе ударов по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, заявил 2 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он добавил, что боевая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии в течение прошедших суток нанесли удары по скоплениям сил боевой техники украинских войск в 103 районах. Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм, польскую САУ Krab калибра 155-мм и гаубицу Д-20 калибра 152 мм. Средства ПВО ВС России за сутки сбили два истребителя МиГ-29 ВВС Украины, а также запущенные украинской армией 50 БПЛА, 23 снаряда американской РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три французские управляемые авиабомбы Hammer и противокорабельную ракету «Нептун».

Как передавало ИА Регнум, 1 июня Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по месту, где дислоцировались разработчики полётных заданий для беспилотников ВСУ. Всего за сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 116 районах.

31 мая Конашенков заявил, что российская армия в течение недели нанесла 25 групповых ударов по военным объектам на Украине. Атаки проводили в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Удары нанесли по украинским командным пунктам, военным аэродромам, средствам ПВО, военным складам, базам горючего и цехам, где собирали морские дроны и ударные БПЛА.