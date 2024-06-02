Донецк, 2 июня, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Юг» в ДНР уничтожили в ходе спецоперации три склада боеприпасов ВСУ, сообщил 2 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ», — сообщил Конашенков.

Подразделения улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике украинской армии в районах Константиновки, посёлков Калинина и Перше Травня, сёл Орехово-Василевка и Зализнянское. Также российские военные отразили контратаку украинских войск в районе села Раздоловка.

Украинская армия за сутки потеряла до 290 военных, две боевые бронемашины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены украинские орудия гаубица М198 калибра 155 мм американского производства, буксируемая гаубица FH-70 калибра 155 мм британского производства и три гаубицы Д-30 калибра 122 мм, сообщил Конашенков.

Он также рассказал об освобождении российскими военными группировки войск «Центр» села Уманского в ДНР. Потери ВСУ составили более 360 военных, пять гаубиц, в том числе производства США, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Официальный представитель Минобороны сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили в зоне СВО два украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, 23 снаряда для американских РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы Hammer французского производства, противокорабельную ракету «Нептун» и две ракеты «Точка-У».