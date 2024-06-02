Москва, 2 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» взяла под контроль населённый пункт Уманское в Донецкой Народной Республике, сообщил 2 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В результате успешных действий освобождён населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

За минувшие сутки российские военные поразили формирования 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады территориально обороны в районах населённых пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая в ДНР.

Бойцы ВС России также отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское (ДНР).

Украинская армия на этом направлении потеряла свыше 360 военнослужащих, а также 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, подразделения группировки войск «Запад» за неделю освободили сёла Берестовое и Ивановка в Харьковской области, а также продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ. Помимо этого, в период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области.

На брифинге 24 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» за неделю освободили Белогоровку в ЛНР, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Вооружённые силы России в мае также освободили населённый пункт Керамик в ДНР.

Конашенков 6 мая проинформировал, что российские военные освободили в зоне спецоперации населённый пункт Соловьёво в ДНР, а 5 мая группировка войск «Центр» взяла под полный контроль Очеретино. В начале мая Минобороны также сообщило, что российские войска за неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.