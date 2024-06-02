Москва, 2 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Отсутствие на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) удостоенного наград форварда Никиты Гусева — это неуважение к лиге. Такое мнение 2 июня высказал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Никита Гусев

«Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьёзного изменения в регламенте лиги», — привёл его слова портал sports.ru.

Фетисов отметил, что нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, потому что сразу отправляется в Москву, где ему более интересно.

Депутат уточнил, что в нынешней ситуации, когда идёт становление КХЛ, борющейся за независимость, такие вещи должны быть важными и игроки должны понимать ответственность перед лигой, присутствуя на главном празднике.

«Особенно когда ты понимаешь, что претендуешь на высокий титул. Опять же не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь», — заявил Фетисов.

По итогам сезона 31-летнего Гусева признали самым ценным игроком регулярного чемпионата, за что награждают «Золотой клюшкой», он вошёл в состав символической сборной сезона. Хоккеист отсутствовал на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, форварда московского «Динамо» Гусева 13 мая признали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ по итогам голосования среди тренеров. Игрок принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 89 (23 гола + 66 голевых пасов) очков и установил новый рекорд лиги по набранным очкам.

В сезоне 2023/24 Кубок Гагарина завоевал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финальной серии плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» со счётом 4:0. Президент России Владимир Путин поздравил клуб из Магнитогорска с победой в финале Кубка Гагарина.