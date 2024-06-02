Москва, 2 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Итальянские компании, которые по-прежнему работают в России, уже сильно «обрусели» и не планируют уходить с российского рынка, заявил 2 июня президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Все эти компании я называю «обрусевшими» <…> потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут», — передаёт слова Торрембини «Life.ru».

По его словам, уходить этим компаниям нет причин, потому что они комфортно работают и получают хорошую прибыль в России.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Ассоциации итальянских предпринимателей заявил, что на 150 итальянских предприятиях в России работают около 80 тысяч россиян. Они занимаются производством продуктов питания, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий.

Торрембини заявлял, что российский рынок остаётся привлекательным для зарубежных компаний и ряд из них не хотят его покидать. Так, в апреле французская компания «Ашан» официально уведомила Министерство промышленности и торговли России, что не собирается уходить из России. В декабре 2023 года международный косметический концерн Avon решил не уходить с российского рынка. В мае японская табачная компания Japan Tobacco отказалась уходить из страны.

Президент Владимир Путин летом 2023 года подчеркнул, что после ухода ряда западных компаний для российского рынка открылись новые направления развития. Это позволило экономике продвигаться вперёд, отметил он.