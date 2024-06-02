Москва, 2 июня, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом 2 июня сообщило Министерство обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Около 09:40 мск дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в военном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что при обстреле города Шебекино получили повреждения три пассажирских автобуса. По его словам, также в результате этого загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 300 квадратных метров и ведутся работы по тушению пожара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 июня Гладков написал, что силы ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. Он отметил, что, по предварительным данным, в результате этого нет пострадавших.

Глава региона также сообщил об обстреле со стороны украинских войск, в результате чего получили ранения шесть человек, и о гибели главы Корочанского района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса.

Перед этим в Минобороны рассказали о сбитом над Белгородской областью дроне ВСУ. Уточнялось, что Киев использовал для попытки террористических атак БПЛА самолётного типа.

Позднее в оборонном ведомстве заявили, что российские силы ПВО сбили ещё три украинских дрона в небе над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что беспилотники ВСУ уничтожили в период с 08:00 до 08:30 мск.