Ханты-Мансийск, 2 июня, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев официально представил в Ханты-Мансийске временно исполняющего обязанности губернатора региона Руслана Кухарука. Об этом сообщил «Вестник Сургутского района».

Telegram-канал Руслана Кухарука Руслан Кухарук

«У него выстроены контакты с коллегами, с губернаторами Уральского федерального округа. На посту главы Тюмени Руслан Кухарук зарекомендовал себя как лидер, способный решать управленческие задачи. Не побоюсь этого слова, его полюбили жители Тюмени», — процитировало издание Якушева.

Полпред отметил, что для врио главы региона будет важным удержать планку, которую задала предыдущий руководитель Наталья Комарова. Якушев добавил, что будет просить её представлять ХМАО в Совете федерации.

Как сообщало ИА Регнум 30 мая, президент Владимир Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечалось, что Кухарук будет врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («школы губернаторов») была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Комарова 30 мая заявила, что уходит с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она добавила, что переходит на другую работу, но не уточнила, куда именно. Комарова возглавляла регион с 2010 года. В Кремле заявили, что высоко оценивают её работу на посту главы Югры.