Киев, 2 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Во всех регионах Украины 2 июня ввели экстренные отключения света, сообщил генеральный директор YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в сети Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, запрещённая в РФ).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Утро. Экстренные отключения по всей стране», — написал глава украинской энергокомпании, уточнив, что график подачи электроэнергии не действует.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня украинская компания «ДТЭК» 1 июня сообщила о повреждении двух тепловых электростанций. В компании повреждения назвали серьёзными и уточнили, что они произошли ночью.

Глава подчинённой Киеву администрации Запорожской области Иван Фёдоров 1 июня заявил, что повреждённая в конце марта ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. На её восстановление потребуется не один год.

Экс-глава минэнерго Украины Иван Плачков заявил в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что стране следующий отопительный сезон грозит «катастрофой». В энергоотрасли ситуация находится на критическом уровне.