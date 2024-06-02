Грозный, 2 июня, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Главный тренер команды «Ахмат» Магомед Адиев согласовал контракт с руководством футбольного клуба на три года, сообщил журналистам его генеральный директор Ахмед Айдамиров.

Антон Новодережкин/ТАСС Магомед Адиев

«Контракт согласован сроком на три года, все условия обговорены. Его пока не подписали. Сначала необходимо расторгнуть соглашение со сборной Казахстана», — отметил Айдамиров.

С апреля 46-летний специалист совмещал работу в сборной Казахстана с должностью главного тренера «Ахмата». Он помог команде сохранить место в Российской премьер-лиге.

Как сообщало ИА Регнум, сборную Казахстана Адиев возглавил в апреле 2022 года. Под его руководством национальная команда прошла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. В полуфинале плей-офф команда со счетом 0:5 уступила команде Греции. 31 мая специалист покинул казахстанскую команду по семейным обстоятельствам. Гендиректор заявил, что вопросы по действующему контракту со сборной решили без проблем.

10 мая грозненский «Ахмат» одержал пятую подряд победу в чемпионате России по футболу. В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. Голы в составе грозненской команды забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.