Москва, 2 июня, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Украинская армия снижает применение артиллерийских орудий на купянском направлении в зоне спецоперации и отдаёт предпочтение беспилотникам. Об этом 2 июня рассказал старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» с позывным Мамура.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

По словам военного, которые процитировала Lenta.ru, в последнее время ход боевых действий поменялся кардинально.

«Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов. — Прим. ред.), прилётов миномётов, то теперь это сводится к минимуму, всё на дронах», — сказал он.

Как отметил Мамура, он считает, что обусловлено это и разницей себестоимости между снарядами и беспилотниками в пользу дронов, и большей эффективностью БПЛА — в сравнении с артиллерией.

Офицер пояснил, что для поражения цели из артиллерийского орудия можно выпустить много снарядов и не попасть в цель, а от двух до четырёх дронов могут вывести боевую технику из строя.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что Запад поставляет Киеву беспилотники, непригодные для применения в конфликте. По его словам, большей части западных дронов всё ещё необходимы тестирование и доработка.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» 1 июня сообщила о создании в России первого в мире FPV-дрона-камикадзе «Депеша», который может поражать живую силу и военную технику противника. Отмечалось, что новинка также может вести минирование местности.