Вашингтон, 2 июня, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Американка Дебора Секели, которая недавно отметила свой 102-й день рождения, поделилась секретом того, как ей удаётся хорошо себя чувствовать в столь преклонном возрасте. По её словам, она придерживает некоторых строгих правил. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Rancho La Puerta

Прежде всего это физическая активность. Секели рассказала, что всегда старалась ежедневно проходить минимум два километра, практиковала пилатес несколько раз в неделю и ездила на велосипеде.

Немаловажную роль играет и питание. В еде женщина отдаёт предпочтение цельнозерновым продуктам, фруктам и овощам, рыбе. Она также старается есть меньше красного мяса.

На завтрак Дебора Секели предпочитает йогурт, нарезанный банан, цельнозерновую кашу и изюм. Обед лёгкий, с акцентом на овощи (салат или рагу), творог. Иногда долгожительница позволяет себе десерты, отдавая предпочтение кофе с мороженым. Долгожительница рассказала, что часто выходит из дома и, когда обедает в ресторанах, ей нравится пробовать разные блюда.

Один из самых важных приёмов пищи ― ужин, который обычно включает два продукта. Секрет в том, что женщина не отказывается от углеводов и любимой картошки. Так, Секели предпочитает есть рыбу с гарниром из печёного картофеля.

Ещё один секрет долгой и счастливой жизни, добавила женщина, общение и образование. Дебора Секели считает, что сохранить остроту ума ей помогает чтение, хобби (посещение оперы), обучение чему-то новому. Так, долгожительница, например, говорит на четырёх языках (английском, французском, испанском и немецком).

Американка также рассказала, как встретила свой столетний юбилей.

«Я проснулась утром, когда мне исполнилось 100 лет, и в этом не было ничего особенного, поэтому я просто продолжила делать обычные вещи», ― поделилась долгожительница.

Как сообщало ИА Регнум, американские учёные из исследовательских университетов в Линкольне и Урбана-Шампейн в мае заявили, что средиземноморская диета способна замедлить старение мозга. Эксперты проанализировали состояние здоровья 100 пациентов, возраст которых варьировался от 65 до 75 лет, и выяснили, что существует два типа старения: ускоренное и более медленное.

Специалисты выяснили, что те, чей мозг сохранился лучше, питались продуктами с компонентами средиземноморской диеты, в которой преобладают морепродукты, рыба, полезные жиры, овощи и фрукты.

Врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил 9 апреля, что наиболее полезным продуктом для работы сердца являются бананы. Они содержат калий, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, включая работу мышцы сердца. Также в этом списке кунжутная семечка (кунжутное масло), которая содержит магний, морская рыба жирных сортов, содержащая омега-3 жирные кислоты, которые помогают бороться с атеросклерозом, сырой свекольный сок и говяжья печень.