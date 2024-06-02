Москва, 2 июня, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили шесть складов ВСУ на херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Группировка войск «Днепр» нанесла несколько мощных ударов <…> в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки. Противник потерял <…> шесть складов с запасами материальных средств», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что украинская армия за сутки потеряла до 50 военных. Также Вооружённые силы России уничтожили 36 беспилотников, одну САУ «Гвоздика», одну боевую машину пехоты (БМП), два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.

Как сообщало 1 июня ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по месту размещения специалистов, разрабатывавших полётные задания для беспилотников ВСУ.

Помимо этого, ВС России в ходе группового удара высокоточным оружием по позициям ВСУ в зоне спецоперации атаковали арсеналы противника, где хранилось западное вооружение.

В период с 18 по 24 мая российская армия нанесла 49 групповых ударов с применением высокоточного оружия по объектам ВСУ.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне СВО. Только в мае украинская армия потеряла более 35 тысяч бойцов.