Белгород, 2 июня, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Ещё три украинских БПЛА сбили российские силы противовоздушной обороны над Белгородской областью утром 2 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 08:00 до 08:30 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром Минобороны проинформировало о сбитом ночью украинском БПЛА самолётного типа. Позже ведомство уточнило, что дежурные средства ПВО уничтожили в регионе дрон ВСУ в районе семи часов утра.

Губернатор Вячеслав Гладков утром 2 июня сообщил, что над регионом сбили несколько воздушных целей. Он также сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате которого ранены шесть человек, и о гибели главы Корочанского района в результате детонации боеприпаса.