Вашингтон, 2 июня, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Украинскую армию ожидают проблемы с получением разведданных после разрешения наносить удары западным оружием по территории России. Об этом 31 мая написало издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что полученное киевским режимом разрешение на удары по России не является «серебряной пулей» (непобедимым оружием. — Прим. ред.), на которую рассчитывает украинская сторона, и вряд ли повернёт ход конфликта в сторону ВСУ.

По словам военных аналитиков и экспертов, такое разрешение является запоздалым, потому что Киев уже испытывает серьёзный дефицит боеприпасов и бойцов.

«Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России», — говорится в материале.

Автор статьи напомнил, что ранее украинские чиновники заявили изданию The New York Times, что им нужно больше оперативной информации и разведданных от США и государств Евросоюза о целях на российской территории, однако Вашингтон, по его мнению, может не изменить позицию по этому вопросу и не предоставить данные для таких ударов.

«В противном случае ВСУ при целеуказании придётся ограничиться спутниковыми снимками, видеоматериалами с беспилотников и данными от корректировщиков огня на местах», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 мая заявил, что у Киева уже есть возможность наносить удары по России, потому что ряд западных стран ему этого не запрещал. По его утверждению, у альянса якобы имеется право помогать ВСУ в атаках по российской территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт в последствиях заявлений и действий о возможности ударов по российской территории. Глава государства также уточнил, что для таких атак необходимы космические разведданные и специалисты высокого класса, которые будут составлять полётные задания для средств поражения.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 июня заявил, что российские войска нанесли удар по месту дислокации разработчиков полётных заданий для дронов ВСУ. Он уточнил, что также за сутки удалось поразить скопления личного состава и военную технику украинской армии в 116 районах.