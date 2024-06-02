Лондон, 2 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Зимой 2022 года личную охрану председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили. Об этом со ссылкой на источник в Центробанке сообщил журнал The Economist.

Сергей Фадеичев/ТАСС Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Собеседник уточнил, что это произошло после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года.

«Она подняла процентную ставку до 20% — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной», — пояснил источник.

Второй собеседник издания рассказал, что коллеги называют Набиуллину «стальной Эльвирой» из-за её твердого характера.

«Она была известна как «стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в её кабинет», — отметил источник.

Издание также сообщило, что Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка — там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

В Банке России пока не комментировали публикацию The Economist.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 2022 года Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% годовых до 20%. Такое решение приняли на фоне первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля.

В ЦБ заявили, что повышение ключевой ставки компенсирует возросшие девальвационные и инфляционные риски, что в свою очередь позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан России от обесценения.

Уже 8 апреля Центробанк принял решение снизить ставку до 17% годовых, а к сентябрю 2022 года ставка опустилась до 7,5%. В июле 2023 года ставка вновь начала расти и к декабрю достигла 16%.

22 марта совет директоров ЦБ на заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Аналогичное решение регулятор принял на прошлом заседании 16 февраля. Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ключевой ставки временной мерой.