Белгород, 2 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В Корочанском районе в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы районной администрации Игорь Нечипоренко, сообщил 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Администрация Корочанского района Игорь Нечипоренко

«В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — сообщил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать его семье помощь.

Он также сообщил, что незначительные ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Они находятся на своих рабочих местах.

Также глава региона сообщил о шести пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ мирных жителях Шебекино. Пятеро из них получили осколочные ранения рук и ног. Эти люди ехали в автобусах, когда начался обстрел.

Ещё один пострадавший находился в это время на улице и получил осколочное ранение левого предплечья. Пострадавших на скорой доставили в белгородскую горбольницу № 2.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 2 июня написал в Telegram об уничтожении нескольких воздушных целей над регионом силами ПВО.

Минобороны сообщило утром 2 июня о сбитых дронах над Белгородской областью: один силы ПВО уничтожили ночью, другой — утром.