Москва, 2 июня, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Певец Ярослав Евдокимов, известный по хиту «Фантазёр», уже давно исчез из поля зрения. Сейчас стало известно, куда он пропал.

Global Look Press/Viktor Chernov/Russian Look

Как выяснили журналисты «Абзаца», в данный момент 77-летнйи исполнитель находится за пределами России.

«В данный момент Ярослав Александрович занимается своим здоровьем, обследуется за границей», ― рассказала в телефонном разговоре с изданием директор певца Наталья Тарабан.

Она добавила, что Евдокимов не планирует никакие концерты или записи.

По её словам, в Москве он точно не появится до осени.

Как сообщало ИА Регнум, Евдокимов — уроженец города Ровно Украинской ССР, в 2006 году президент России Владимир Путин присвоил певцу звание заслуженного артиста России. В 2014 году Евдокимов осудил действия России за воссоединение Крыма и военные действия на территории Донбасса, а также называл Россию «уродливой страной».

В мае прошлого года отменили концерт певца в Петрозаводске. Причиной стали негативные высказывания Евдокимова в адрес России и спецоперации. Как сообщили в ДК «Машиностроитель», в котором должно было состояться мероприятие, по этому поводу в адрес администрации поступили многочисленные обращения жителей Карелии.

12 апреля концерт Евдокимова также отменили в Краснодаре. Кроме того, афиша с анонсом концерта исчезла с сайта Зимнего театра Сочи, в котором Евдокимов должен был выступить 24 апреля.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал мерзавцами тех, кто покинул родину и из-за рубежа желает ей поражения, а также поддерживает Вооружённые силы Украины. По его словам, они подлежат уголовной ответственности.