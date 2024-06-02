Стамбул, Турция, 2 июня, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб извлекли из-под завалов на месте обрушившегося жилого дома в Стамбуле человека, который остался жив. Кадры со спасённым 2 июня показал в прямом эфире телеканал AHaber.

Кадр из видео

После извлечения из-под завалов мужчину уложили на носилки, медики начали оказывать ему первую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 июня стало известно, что в Стамбуле произошло обрушение жилого дома, под завалами остались люди. Причину произошедшего в стамбульском районе Кючюкчекмедже пока не установили.

Национальная полиция Испании сообщила об обрушении двухэтажного здания на пляже в городе Пальма-де-Майорка. Не менее четырёх человек стали жертвами произошедшего.

В южноафриканском штате Джорджия 6 мая обрушилось строящееся здание. Под образовавшимися в результате завалами оказались порядка 59 человек.