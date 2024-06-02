Белгород, 2 июня, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Над территорией Белгородской области российские силы противовозушной обороны сбили украинский дрон, сообщило 2 июня Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 06:50 мск очередной украинский БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня Минобороны проинформировало об уничтожении в Белгородской области украинского беспилотника. Ещё один дрон силы ПВО сбили в Курской области и один — над Азовским море.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 2 июня сообщил, что российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Люди не пострадали, шесть жилых домов пострадали: пять — в селе Севрюково, один — в Белгороде.