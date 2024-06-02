Украина, 2 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, написал 2 июня глава назначенной киевским режимом городской администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне взрывы», — сообщил Мрочко.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что ночью над территорией Украины сбили 24 ударных дрона — в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Издание также сообщило об атаке ракеты «Искандер» в направлении Харьковской области и ракете С-300, которые украинские средства ПВО сбить не смогли. Также издание сообщило, что в Николаевской области загорелись склады промышленного предприятия.

Об ударах ракетами и беспилотниками также заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), сообщило издание «Общественное».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов в перечисленных районах.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня о взрывах заявил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. В регионе ночью объявляли воздушную тревогу.

Взрывы 1 июня также прогремели в Николаевской области, заявил мэр областного центра Александр Сенкевич.В регионе действовал режим воздушной тревоги.