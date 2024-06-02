Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Украина, 2 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, написал 2 июня глава назначенной киевским режимом городской администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.
«В Херсоне взрывы», — сообщил Мрочко.
Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что ночью над территорией Украины сбили 24 ударных дрона — в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Издание также сообщило об атаке ракеты «Искандер» в направлении Харьковской области и ракете С-300, которые украинские средства ПВО сбить не смогли. Также издание сообщило, что в Николаевской области загорелись склады промышленного предприятия.
Об ударах ракетами и беспилотниками также заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), сообщило издание «Общественное».
Министерство обороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов в перечисленных районах.
Как сообщало ИА Регнум, 1 июня о взрывах заявил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. В регионе ночью объявляли воздушную тревогу.
Взрывы 1 июня также прогремели в Николаевской области, заявил мэр областного центра Александр Сенкевич.В регионе действовал режим воздушной тревоги.