Сараево, 2 июня, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) производят и поставляют оружие Украине. Об этом 2 июня заявил президент Республики Сербской (эмитент в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Он пояснил, что поставки осуществляют не напрямую, а через несколько стран.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время ― страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру», ― процитировало RT Додика.

По его словам, также выяснилось, что оружие киевскому режиму перепродавала Испания.

«Но они никогда не делают этого из первых рук ― из Боснии и Герцеговины, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», ― заявил Додик.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле эшелон с французской военной техникой проследовал в Боснию и Герцеговину по территории Швейцарии. Как уточнили в швейцарском правительстве, специального разрешения на транзит военной техники не требовалось, поскольку Берн участвует в усилиях по содействию миру в БиГ. Там отметили, что техника предназначена для сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию Евросоюза в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января усомнился в том, что страны Запада якобы не в курсе перепродажи поставленного Украине оружия на чёрном рынке. Он отметил, что сейчас любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки M16 за криптовалюту. Этим уже пользуются террористические группировки. По его словам, даже США уже признали проблему перепродажи западного оружия с Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть поставленных Киеву западных вооружений направляется по всему миру. По его словам, это вооружение несёт в разные страны и регионы мира смертельную опасность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 мая сообщила, что передаваемое Украине западное оружие наводнило чёрные рынки, что приведёт Европу к катастрофическим последствиям. Как отметила дипломат, никто на Западе не знает, в каком количестве и где находится переданное Киеву оружие. Она добавила, что западное вооружение начинает «всплывать» в разных уголках мира, включая страны Западной Европы.